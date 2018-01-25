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Паралимпийцы из Украины завоевали еще три медали на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону

Паралимпийцы из Украины завоевали еще три медали на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону

КИЕВ. 24 января. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины, в составе 22 спортсменов-паралимпийцев, в третий день соревнований Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, проходящем в немецком городе Обериди, завоевала очередные награды, передает УНН со ссылкой на НКСИУ.

Две “золотые” и 1 бронзовая медаль в лыжных гонках, спринте — такой задел “желто-голубых” за этот игровой день.

Золотые награды третьего дня соревнований Кубка мира от команды Украины в активе Ляшенко Людмилы и Вовчинского Григория. Бронзовую награду завоевал Рептюх Игорь.

Таким образом, в итоге на третий день соревнований у команды паралимпийцев Украины 9 высоких наград — 3 “золотые”, 3 “серебряные” и 3 бронзовые медали.

Примечательно, что украинская команда поднялась на вторую общекомандную строку турнира.

Заметим, что 25 января начнутся соревнования по биатлону.

Источник: УНН
Теги: спорт, паралимпийцы
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