МИД Венгрии: Киев должен предоставить юридические гарантии применения закона "Об образовании"

КИЕВ. 24 января. УНН. Венгрии нужны юридические гарантии применения Украиной нового закона “Об образовании” только при условии достижения договоренности с венгерским нацменьшинством в Закарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД Венгрии.

“Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии”, — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он также отметил, что этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев, по его мнению, нарушил нормы защиты нацменьшинств. Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров, сказал политик.

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“При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО”, — добавил Сийярто и указал, что США также заинтересованы в решении этого “геополитического” вопроса.

Как сообщал УНН, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийятро обвинил украинское правительство в подготовке изменений в законодательство государства, которые будут ограничивать права венгерских меньшинств.