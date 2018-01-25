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Четверг, 25 января 2018, 00:06 • Алексей Супрун
В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
КИЕВ. 25 января. УНН. В столице произошло ДТП на пересечении улиц Дегтяревская и Оранжерейная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.
“Водитель автомобиля KIA стоял на повороте на улицу Оранжерейную. Водитель Audi, двигаясь от м. Лукьяновская в направлении м. Берестейская, не справился с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу и он врезался в KIA. У водителя Audi на лицо все признаки алкогольного опьянения”, — указано в сообщении.
Также сообщество отмечает, что у водителя Audi присутствуют все признаки алкогольного опьянения.
На месте работает патрульная полиция, ожидается драгер.
Как сообщал УНН, 24 января во Львове на улице Шевченко перевернулась маршрутка с людьми.
Источник: УНН
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