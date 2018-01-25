КИЕВ. 25 января. УНН. На сегодня с начала года во Львове корью заболели 122 человека, из них 92 детей (а это 26 школ и 11 садиков, где обнаружено заболевание среди детей). Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

За период 15-23 января прививки от кори в поликлиниках города сделали 4881 ребенка. Начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб отметил, что единственной надежной защитой от кори является вакцинация, поэтому родителей призывают вакцинировать своих детей — вакцин во Львове достаточно.

“По прогнозам, заболеваемость корью продлится до апреля-мая. Темпы вакцинации во Львове достаточно высокие — с 15 января провакцинировано 4881 ребенка. Поствакцинальных осложнений ни у кого не зафиксировано”, - рассказал Владимир Зуб.

Так, в течение 15-22 января в городских поликлиниках прививки от кори сделали 4881 детей. В частности, 15 января вакцинировали 382 ребенка, 16 января — 704 ребенка, 17 января — 982 ребенка, 18 января — 730 детей, 19 января — 567 детей, 20 января — 122 ребенка, 22 января — 705 детей, 23 января — 689 детей.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области лабораторно подтвердили 10 случаев кори, об этом во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Олег Рыбальченко.