Шевченко назвал плюсы проведения Лиги наций

КИЕВ. 25 января. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итоги жребия первого в истории турнира европейских сборных Лиги наций УЕФА по итогам которого его подопечные сыграют в Лиге В с Чехией и Словакией, об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

“С нетерпением жду старта в турнире. Будет интересно испытать силы в Лиге наций. Это соревнование дает отличную возможность просматривать молодых футболистов в официальных матчах, да еще и дарит шанс побороться за путевку на Евро. Очень рад, что появился такой турнир, как Лига наций. Она дает много шансов командам низшего уровня. Плюс турнира еще и в том, что нет большой разницы в классе команд, поэтому болельщиков ждут интересные матчи. Думаю, стадионы будут заполнены, а это тоже очень важно”, - заявил Шевченко.

Кроме того, наставник кратко охарактеризовал двух оппонентов “желто-синих” по группе.

“Чехия и Словакия — хорошие соперники, демонстрируют привлекательный футбол. Еще учитывая расположение наших стран, болельщикам будет проще добираться на матчи”, - отметил рулевой украинской команды.

Добавим, что первые поединки нового турнира пройдут 6 сентября.