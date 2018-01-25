Регистрация | Вход |
USD: 28,87 0,0006  EUR: 35,65 0,2980 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 25 января 2018 07:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Шевченко назвал плюсы проведения Лиги наций

Шевченко назвал плюсы проведения Лиги наций

КИЕВ. 25 января. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итоги жребия первого в истории турнира европейских сборных Лиги наций УЕФА по итогам которого его подопечные сыграют в Лиге В с Чехией и Словакией, об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

“С нетерпением жду старта в турнире. Будет интересно испытать силы в Лиге наций. Это соревнование дает отличную возможность просматривать молодых футболистов в официальных матчах, да еще и дарит шанс побороться за путевку на Евро. Очень рад, что появился такой турнир, как Лига наций. Она дает много шансов командам низшего уровня. Плюс турнира еще и в том, что нет большой разницы в классе команд, поэтому болельщиков ждут интересные матчи. Думаю, стадионы будут заполнены, а это тоже очень важно”, - заявил Шевченко.

Кроме того, наставник кратко охарактеризовал двух оппонентов “желто-синих” по группе.

“Чехия и Словакия — хорошие соперники, демонстрируют привлекательный футбол. Еще учитывая расположение наших стран, болельщикам будет проще добираться на матчи”, - отметил рулевой украинской команды.

Добавим, что первые поединки нового турнира пройдут 6 сентября.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, сборная Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.