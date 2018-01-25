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В Одесской области во время получения 9,2 тыс грн взятки разоблачен таможенника и пограничника

В Одесской области во время получения 9,2 тыс грн взятки разоблачен таможенника и пограничника

ОДЕССА—КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранители разоблачили при получении взятки инспектора таможенного поста “Кучурган” Одесской таможни и инспектора Южного регионального управления ГПСУ. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Указанные лица требовали и получили от гражданина 9200 гривен неправомерной выгоды за беспрепятственный пропуск через границу двух автомобилей с товаром. Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении, отстранении от занимаемых должностей и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, правоохранители проверяют информацию о причастности к совершению преступления других должностных лиц", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.

Источник: УНН
Теги: взятка, Одесса, Украина
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