С территории Сирии обстреляна мечеть в Турции

КИЕВ. 25 января. УНН. В результате ракетного удара со стороны Сирии по мечети турецкого города Килис погибли два человека, а еще 12 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Haber Turk.

“Два человека погибли и 12 пострадали в результате попадания ракеты в мечеть города Килис”, — говорится в сообщении.

Ракеты, по информации издания, были выпущены с позиций, которые занимают члены Рабочей партии Курдистана в сирийском городе Африн.

Как сообщал УНН, ВВС Турции в рамках операции “Оливковая ветвь” уничтожили 45 объектов террористов — укрытие, склады с оружием и огневые точки боевиков.