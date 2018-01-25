В Донецкой области полицейские задержали мужчину, который расчленил тело своего знакомого

Мариуполь-Киев. 25 января. УНН. Отдельные части тела мужчины было найдены в Константиновке. Экспертиза показала, что смерть была естественной, поэтому задачей розыскников было выяснить, кто и с какой целью расчленил уже мертвого человека. Для раскрытия преступления были задействованы более 100 полицейских. Сейчас подозреваемая личность установлена. Решается вопрос об избрании меры пресечения, об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

20 января до правоохранителей Константиновки обратился местный житель, который обнаружил в балке возле жилых высоток отдельные части человеческого тела. Место происшествия было оцеплено. Сотрудники полиции со служебными собаками работали над поисками остальных фрагментов. По имеющимся частями тела личность потерпевшего установить не удалось.

"В течение суток полицейские прочесывали район, заброшенные дома и балки, и уже на следующий день на расстоянии 1 километра от места преступления в той же балке был найден остальные останков. Это позволило установить личность умершего, им оказался местный житель 1972 года рождения ", - отметили в ведомстве

Результат экспертизы показал, что смерть потерпевшего наступила в результате тромбоэмболии и не содержала признаков насилия. Открытым оставался вопрос - кто и с какой целью жестоко расправился уже с мертвым человеком. Было установлено, что умерший часто бывал в гостях у своего товарища 1962 года, где они вместе употребляли спиртное. Мужчина живет в высотке неподалеку от места обнаружения останков.

Полицейским задержанный признался, что в тот день на несколько часов оставил гостя одного в квартире, а когда вернулся - товарищ уже не дышал. В панике и страхе он сначала вынес тело на балкон, а потом решил избавиться от него таким жестоким способом.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

20 января к правоохранителем Константиновки обратился местный житель, который обнаружил в балке возле жилых высоток отдельные части человеческого тела. Место происшествия было оцеплено. Сотрудники полиции со служебными собаками работали над поисками остальных фрагментов. По имеющимся частями тела личность потерпевшего установить не удалось.

“В течение суток полицейские прочесывали район, заброшенные дома и балки, и уже на следующий день на расстоянии 1 километра от места преступления в той же балке был найден остальная часть останков. Это позволило установить личность умершего, им оказался местный житель 1972 года рождения”, — отметили в ведомстве

Результат экспертизы показал, что смерть потерпевшего наступила в результате тромбоэмболии и не содержала признаков насилия. Открытым оставался вопрос — кто и с какой целью жестоко расправился уже с мертвым человеком. Было установлено, что умерший часто бывал в гостях у своего товарища 1962 года рождения, где они вместе употребляли спиртное. Мужчина живет в высотке неподалеку от места обнаружения останков.

Полицейским задержанный признался, что в тот день на несколько часов оставил гостя одного в квартире, а когда вернулся — товарищ уже не дышал. В панике и страхе он сначала вынес тело на балкон, а потом решил избавиться от него таким жестоким способом.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.