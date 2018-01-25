"Шахтер" поражением закончил тренировочные сборы в Турции

КИЕВ. 24 января. УНН. В последний день турецкого сбора донецкий “Шахтер” провел контрольную встречу с загребским “Динамо”, передает корреспондент УНН.

В дебюте противостояния Дентиньо был близок к голу - но вратарь опередил бразильца перед практически выходом с ним один на один. На 21 минуте Феррейра ударом с угла штрафной проверил вратаря противника.

Идеальный момент не реализовал Феррейра в начале следующего тайма. После прострела Исмаили аргентинец не сумевший переправить мяч в пустые ворота. Впоследствии загребцы начали создавать случаю одна из которых и принесла им победу 1: 0. Ходжич оттеснил корпусом Петряк и пробил с близкой дистанции Кудрика.

Состав "Шахтера": Пятов (Кудрик, 46), Исмаили (Бутко, 63), Ракицкий (Матвиенко, 63), Кривцов (Хочолава, 46), Додо (Петряк, 13; Кривцов, 71), Степаненко (Гречишкин, 63) Фред (Пихальонок, 63), Дентиньо (Коваленко, 46), Тайсон (к) (Дентиньо, 71), Марлос (Зубков, 63), Феррейра (Бланко Лещук, 63).

Добавим также, теперь "горняки" вернутся в Украину, а уже 27 января отправятся на второй этап предсезонной подготовки, который пройдет в Дубае (ОАЭ).