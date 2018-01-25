Долгополов не попал в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса со Швецией

КИЕВ. 25 января. УНН. Определился состав сборной Украины по теннису на матч Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны против команды Швеции, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины и Теннисный клуб Украины.

Капитан национальной сборной Украины Андрей Медведев заявил на поединок, который пройдет в БТК “Мегарон” (город Днепр), Сергея Стаховского, Илью Марченко, Артема Смирнова, Дениса Молчанова и 17-летнего дебютанта Алексея Крутых.

Кроме того, капитан сборной имеет право заменить двух игроков из предыдущей заявки не позднее чем за час до жеребьевки, которая пройдет 1 февраля.

Таким образом, в составе “желто-синих” не оказалось первой ракетки страны киевлянина Александра Долгополова.

Заметим, что в этом году матчи в Первой группе проводятся в трехсетовом формате течение двух дней — пятницу и субботу. В пятницу два одиночных матча, в субботу — парный, а затем два одиночный.

Примечательно, что победитель этого матча сыграет со сборной Португалии 6-7 февраля за путевку в плей-офф Мировой группы.

Добавим также, за последние 5 лет команды Украины и Швеции встретятся уже в третий раз. В 2013 году в Днепре и в 2014 году в Мальме победу праздновали украинцы.