Непогода в Украине: более 37 населенных пунктов остаются без света

КИЕВ. 25 января. УНН. Вследствие непогоды в Украине обесточены 37 населенных пунктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Остаются обесточенными 37 населенных пунктов в 2 областях (Одесская — 32, Черкасская — 5)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что опасных метеорологических явлений не наблюдается. Местами небольшой снег в Донецкой, Луганской и Закарпатской областях.

Также продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на территории Запорожской области на участке автодороги Н-30 Васильевка — Бердянск (протяженностью 23 км).

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в Украине из-за непогоды обесточенными оставались 69 населенных пунктов, всего — в Одесской области.