Регистрация | Вход |
USD: 28,87 0,0006  EUR: 35,65 0,2980 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 25 января 2018 07:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

За прошедшие сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 66 взрывов

За прошедшие сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 66 взрывов

КИЕВ. 25 января. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 22 января по 19:30 23 января зафиксировала 66 взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 65 взрывов против около 280 соответственно)”, — сообщили наблюдатели.

“В Луганской области Миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня (взрыв), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано примерно 230 взрывов”, — отмечается в отчете СММ.

В общем, в Донецкой и Луганской областях Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Наблюдатели уточняли сообщения о жертвах среди гражданского населения в Докучаевске.

Как сообщал УНН, за предыдущий отчетный период на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов.

Источник: УНН
Теги: АТО, ОБСЕ, СММ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.