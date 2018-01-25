За прошедшие сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 66 взрывов

КИЕВ. 25 января. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 22 января по 19:30 23 января зафиксировала 66 взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 65 взрывов против около 280 соответственно)”, — сообщили наблюдатели.

“В Луганской области Миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня (взрыв), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано примерно 230 взрывов”, — отмечается в отчете СММ.

В общем, в Донецкой и Луганской областях Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Наблюдатели уточняли сообщения о жертвах среди гражданского населения в Докучаевске.

Как сообщал УНН, за предыдущий отчетный период на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов.