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В SpaceX провели первый огневой тест тяжелой ракеты Falcon Heavy

В SpaceX провели первый огневой тест тяжелой ракеты Falcon Heavy

КИЕВ. 25 января. УНН. Компания SpaceX провела первый огневой тест сборной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт компании.

“Первый статический огневой тест Falcon Heavy выполнен — ​​на шаг ближе к первому тестового полета”, — указано в сообщении.

В отличие от Falcon 9, ракета Falcon Heavy использует не одну, а три секции. Ее первую ступень впоследствии можно будет использовать повторно.

Стоит отметить, что первое испытание отложили из-за шатдаун в США — работу остановило сорок пятого космическое крыло, которое поддерживает испытания в Космическом центре Кеннеди.

Как сообщал УНН, недавно ракета-носитель Delta IV стартовала в Калифорнии со спутником для разведки США, трансляцию вел оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA).

Источник: УНН
Теги: ракета
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