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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,86 грн/долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,86 грн/долл

КИЕВ. 25 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,86 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 января установлены на таком уровне:

28,865367 грн за доллар;

35,654501 грн за евро;

0,511900 грн за российский рубль;

40,896162 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 24 января, курс всех валют - увеличился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс доллара, курсы валют, курс рубля
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