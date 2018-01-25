Новости: Экономика
Четверг, 25 января 2018, 07:00 • Алексей Супрун
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,86 грн/долл
КИЕВ. 25 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,86 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 января установлены на таком уровне:
28,865367 грн за доллар;
35,654501 грн за евро;
0,511900 грн за российский рубль;
40,896162 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 24 января, курс всех валют - увеличился.
Источник: УНН
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