КИЕВ. 25 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,86 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 января установлены на таком уровне:

28,865367 грн за доллар;

35,654501 грн за евро;

0,511900 грн за российский рубль;

40,896162 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 24 января, курс всех валют - увеличился.