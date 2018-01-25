Во время нападения на отель в Кабуле погиб представитель экс-советника Трампа

КИЕВ. 25 января. УНН. Среди американцев, погибших во время нападения на отель в Кабуле, оказался представитель советника президента США Дональда Трампа Гленн Селинг, информирует УНН со ссылкой на телеканал CNN.

“Гленн был в Кабуле и работал над сбором данных об успехах нового президента Афганистана, а также над мерами по борьбе с экстремизмом”, — сообщил телеканал.

Селинг работал представителем Рика Гейтса в период предвыборной кампании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теракт в Кабуле: в Кропивницком объявили 25 января днем траура по погибшим

Как сообщал УНН, самолет с телами погибших украинцев во время террористического нападения на отель в афганской столице Кабуле 24 января прибыл в Украину.