Новости: Политика
Четверг, 25 января 2018, 07:03 • Алексей Супрун
Во время нападения на отель в Кабуле погиб представитель экс-советника Трампа
КИЕВ. 25 января. УНН. Среди американцев, погибших во время нападения на отель в Кабуле, оказался представитель советника президента США Дональда Трампа Гленн Селинг, информирует УНН со ссылкой на телеканал CNN.
“Гленн был в Кабуле и работал над сбором данных об успехах нового президента Афганистана, а также над мерами по борьбе с экстремизмом”, — сообщил телеканал.
Селинг работал представителем Рика Гейтса в период предвыборной кампании.
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Как сообщал УНН, самолет с телами погибших украинцев во время террористического нападения на отель в афганской столице Кабуле 24 января прибыл в Украину.
Источник: УНН
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