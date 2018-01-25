Нацбанк рассчитывает на получение 2 млрд долларов от МВФ в 2018 году

КИЕВ. 25 января. УНН. В текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ. Об этом во время пресс-брифинга сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий, передает УНН.

“В текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долл. от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка”, - сообщил он.

Как уточнил Смолий, это позволит увеличить международные резервы до 20,5 млрд долларов (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года. Однако в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращения международных резервов.

В 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долларов.

Напомним, совокупные долговые обязательства Национального банка Украины и Министерства финансов перед Международным валютным фондом составляют 12,1 млрд долларов.