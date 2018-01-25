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В ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков агросектора попали компании Косюка, Бахматюка и Веревского

В ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков агросектора попали компании Косюка, Бахматюка и Веревского

КИЕВ. 25 января. УНН. Крупнейшими налогоплательщиками агросектора в 2017 году стали производители табачных изделий, пива, предприятия по разведению кур и зерновики, сообщает УНН со ссылкой на информацию Государственной фискальной службы.

Возглавляют рейтинг производители табачных изделий: "Прилуки", "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" и "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА". Эти компании не являются собственностью украинцев, поскольку входят в состав крупнейших международных корпораций.

Далее по списку идут производители пива. Главные налогоплательщики в этом секторе: "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", "САН ІНБЕВ УКРАЇНА", "ОБОЛОНЬ". Первые две компании также являются подразделением международных корпораций, и только "ОБОЛОНЬ" остается в собственности украинца Александра Слободяна, президента одноименного футбольного клуба "Оболонь".

Что касается сельхозпредпринимателей, то по совокупности крупнейшим налогоплательщиком страны можно считать Юрия Косюка и его компанию "Мироновский хлебопродукт" (МХП), которая присутствует сразу в двух секторах – выращивании кур и зерна. Это "Мироновская птицефабрика", "Винницкая птицефабрика" и "Зернопродукт МХП".

По данным ГФС, именно "Винницкая птицефабрика" Ю.Косюка позволила региону выбиться в лидеры агропрома Украины

В рейтинге также указаны компании Олега Бахматюка - "Агрохолдинг Авангард" и Андрея Веревского - "Кернел-Груп". Напомним, А.Веревский владеет "Кернел-Груп" совместно с народным депутатом, членом налогового комитета ВР Виталием Хомутынником.

Источник: УНН
Теги: АПК, налоги, курица, МХП, Юрий Косюк, Веревский, курятина, Авангард, Бахматюк
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