Эксперты не видят сговора на рынке птицы

КИЕВ. 25 января. УНН. Эксперты скептически относятся к заявлениям Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) относительно вероятных злоупотреблений на рынке птицы, сообщает УНН.

Экономический эксперт Александр Охрименко отмечает, что в 2017 году были объективные факторы роста цен на мясо, поэтому переводить стрелки только на производителей курятины некорректно.

"Подорожала энергия для промышленности и она (цена - ред.) сейчас очень высока. Производство мяса птицы - это очень большие затраты на энергию. Без отопления и без освещения птицефабрика не сможет работать. И переработка мяса требует не малых затрат: нужно же забить (птицу - ред.), очистить, охладить. Поэтому себестоимость курицы действительно возросла.

Добавьте еще стоимость кормов. Если зерно подорожало, то, соответственно, и корма тоже. А статистика показывает, что в 2016 и в 2017 годах цены на зерно поднимались. В 2016 - на 30%, а в 2017 - на 17%. Поэтому реальные факторы роста цены, безусловно, есть", - пояснил Охрименко.

Эксперт отметил, что исследования АМКУ, как правило, проходят в ручном режиме, поэтому есть определенные субъективные факторы.

"По всей Украине есть работники АМКУ, которые ходят и записывают, где они были и какие там цены, а потом все это анализируется. Конечно, одну птицефабрику они могут увидеть, а другую не увидеть", - добавил он.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отметил, что на фоне подорожания всех видов мяса в прошлом году, курятина оставалась самой дешевой.

"Себестоимость не стоит на месте, инфляция - тоже - 13,7% в прошлом году. Кроме того, данные Госстата говорят, что расходы производителей на производство животноводческой продукции увеличились за прошлый год на 18,3%. Поэтому, если мы возьмем 18,3% плюс инфляцию 13,7% и еще и рост курса - это значит, что продукция должна подорожать минимум на 30%, а она подорожала за прошлый год на 28%", - сказал он.

В Ассоциации "Союз птицеводов Украины" убеждены, что сегодня цены на мясо курицы объективны.

Как сообщал УНН, в 2017 году курица стала мясным продуктом № 1 в Украине.

О вероятном сговоре на рынке птицы заявила государственный уполномоченный АМКУ Мария Нижник, в рабочем кабинете которой была найдена бутылка водки производства "ЛНР".