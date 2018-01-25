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ОБСЕ отчиталась о трех погибших гражданских на Донбассе после праздников

ОБСЕ отчиталась о трех погибших гражданских на Донбассе после праздников

КИЕВ. 25 января. УНН. За двухнедельный пероид - с 8 по 21 января - на Донбассе погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает УНН.

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"В период с 8 по 21 января вооруженное насилие привело к нескольким жертвам среди гражданского населения: три человека погибли и двое получили ранения", - говорится в отчете.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 66 взрывов.

Также напомним, ОБСЕ отчиталась об обострении ситуации на светлодарском направлении.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс
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