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Американка потратит выигрыш в лотерею на погашение кредита

Американка потратит выигрыш в лотерею на погашение кредита

КИЕВ. 25 января. УНН. Жительница города Уилмингтон выиграла в лотерею 225,6 тыс. долл. Об этом сообщает WECT-TV 6, передает УНН.

Благодаря выигрышу победительница лотереи "планирует осуществить свою мечту" - погасить кредит.

С вычетом необходимых государственных и федеральных налоговых удержаний, американка забрала домой 156,8 тыс. долл.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 281 счастливчика, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в 2017 году в Украине появилось 20 миллионеров благодаря этой лотерее и уже 2 – в 2018 году.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.

Источник: УНН
Теги: МСЛ, Лото-Забава, выигрыш, лотерея
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