Миссия ОБСЕ заявила об увеличении числа обстрелов на Донбассе на 55%

КИЕВ. 25 января. УНН. За двухнедельный пероид - с 8 по 21 января - на Донбассе зафиксировано 13 тысяч нарушений режима тишины, что на 55% больше по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает УНН.

"В период с 8 по 21 января 2018 года СММ ОБСЕ зафиксировала примерно 13 тысяч нарушений режима прекращения огня, что на 55% больше, чем за предыдущий двухнедельный отчетный период", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня, как говорится, было зафиксировано в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, на западной и северной окраинах Горловки, в районах на юго-восток и восток от Светлодарска, а также в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

"Два последних района пострадали больше всего: на них пришлось 72% всех нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в течение этого отчетного периода", - добавили в СММ ОБСЕ.

Напомним, ОБСЕ отчиталась о трех погибших гражданских на Донбассе после праздников.