Свидетель: утечка информации о передвижении Януковича в Крым была невозможна

КИЕВ. 25 января. УНН. Утечка информации о передвижении экс-президента Украины Виктора Януковича в Крым в феврале 2014 года была невозможна. Об этом сегодня на допросе в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Януковича, заявил сотрудник Управления государственной охраны Вячеслав Козлов, передает корреспондент УНН.

“Утечка информации была невозможна. Ко мне не поступало фактов, кто-то из сотрудников Службы безопасности Президента мог осуществить утечку информации. Такие сотрудники в данном подразделении служат, если нет доверия”, — сказал В.Козлов.

Как сообщал УНН, сотрудник УГО Олесь Шаран во время допроса в суде рассказал, что экс-президента Украины Виктора Януковича в Крыму перед бегством в Россию встречали руководители МВД, СБУ, Генштаба Министерства обороны Украины и представители местной власти.

Напомним, 25 января во время судебного заседания были допрошены народного депутата Рефата Чубарова и двух сотрудников Управления государственной охраны, которые сопровождали Януковича во время бегства из Киева в Крым в феврале 2014 года.