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Новости: Криминал
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Суд 13 февраля рассмотрит жалобу на оправдательный приговор экс-ректору Мельнику

Суд 13 февраля рассмотрит жалобу на оправдательный приговор экс-ректору Мельнику

Петр Мельник

КИЕВ. 25 января. УНН. Апелляционный суд Киевской области назначил на 13 февраля рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Киевской области экс-ректору Национального университета Государственной налоговой службы Украины Петру Мельнику, который был обвинен в растрате имущества вуза. Соответствующая информация размещена на сайте суда, передает УНН.

П.Мельник обвинялся в незаконном отчуждении имущества, находящегося в оперативном управлении Национальной академии ГПС Украины, находилось в Киевской, Хмельницикий областях, а также в Симферополь. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 33 млн грн.

Как сообщал УНН, 11 декабря 2017 года Бородянский районный суд Киевской области признал невиновным экс-ректора Национальной академии ГПСУ Петра Мельника, который обвинялся в растрате недвижимого имущества, принадлежавшего этом вуза.

Источник: УНН
Теги: суд, ректор, Петр Мельник, жалоба
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