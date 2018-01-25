Регистрация | Вход |
USD: 28,87 0,0006  EUR: 35,65 0,2980 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 25 января 2018 19:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости компаний
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинский алкоголь представят на выставке в Дюссельдорфе

КИЕВ. 25 января. УНН. Отечественный производитель алкогольных напитков - компания Eastern Beverage Trading примет участие в наиболее ожидаемой выставке мировой алкогольной индустрии ProWein 2018 в Дюссельдорфе. Об этом сказано на официальной странице EBT в Facebook, передает УНН.

В компании пригласили всех желающих посетить их стенд.

Отметим, что Eastern Beverage Trading выпускает водку Medoff, Arctica, “Природна коллекция”, “Наша Марка”, “Ридна Роса”, вино и коньяк “Коктебель”, слабоалкогольные напитки LONGmixER.

Добавим, что в прошлом году бренды компании не единожды были удостоены высоких наград на различных международных дегустационных конкурсах.

Источник: УНН
Теги: алкоголь, выставка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.