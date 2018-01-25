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Четверг, 25 января 2018, 16:40 • Петро Ивасюк
Украинский алкоголь представят на выставке в Дюссельдорфе
КИЕВ. 25 января. УНН. Отечественный производитель алкогольных напитков - компания Eastern Beverage Trading примет участие в наиболее ожидаемой выставке мировой алкогольной индустрии ProWein 2018 в Дюссельдорфе. Об этом сказано на официальной странице EBT в Facebook, передает УНН.
В компании пригласили всех желающих посетить их стенд.
Отметим, что Eastern Beverage Trading выпускает водку Medoff, Arctica, “Природна коллекция”, “Наша Марка”, “Ридна Роса”, вино и коньяк “Коктебель”, слабоалкогольные напитки LONGmixER.
Добавим, что в прошлом году бренды компании не единожды были удостоены высоких наград на различных международных дегустационных конкурсах.
Источник: УНН
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