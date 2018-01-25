УПЛ утвердила даты проведения 20-го тура чемпионата Украины

КИЕВ. 25 января. УНН. Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 20-го тура чемпионата УПЛ сезона 2017/18 годов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Первым поединком после обновления турнира станет противостояние донецкого "Шахтера" с одесским "Черноморцем", которое состоится 16 февраля в 19:00.

На следующий день запланированы два поединка - в гости к "Стали" отправится "Александрия" (старт в 14:00), а в другом "Ворскла" будет принимать "Верес" с 17:00.

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В заключительный 18 день февраля пройдет основное большинство баталий:

"Звезда" - "Мариуполь" (старт в 14:00)

"Карпаты" - "Заря" (14:00)

"Динамо" - "Олимпик" (17:00).

Добавим также, перед стартом 20-го тура пальму первенства удерживает "Шахтер", далее следует "Динамо" и "Ворскла".