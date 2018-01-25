В Луганской области проезд автомобилей затруднено - ГСЧС

КИЕВ. 25 января. УНН. Проезд для легкового транспорта до 13 сельских населенных пунктов Луганской области в четверг в послеобеденную пору было затруднено из-за осложнении погодных условий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Движение транспорта на автодорогах государства обеспечено. Затруднено проезд для легкового транспорта до 13 сельских населенных пунктов Луганской области. Движение грузовых автомобилей обеспечено", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Укравтодора, были сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-30 Васильевка - Бердянск, км 94+000, км 117+000 в пределах Запорожской области. Ограничений в движении транспорта на территории Запорожской области нет, добавили в Укравтодоре.