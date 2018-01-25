Итальянская полиция арестовала 31 мафиози в Риме

КИЕВ. 25 января. УНН. Полиция Рима в четверг задержала 31 человека по подозрению в причастности к деятельности мафии в приморском пригороде Остия-Антика, в рамках большого расследования, которое провели правоохранители в столице Италии. Об этом изданию Reuters сообщили представители местной полиции, передает УНН.

Задержанных подозревают в участии и помощи "клану", которым, вероятно, управляет семейство Спада.

Подозреваемых захватили во время рейда на побережье Остии рано утром в четверг, в то время как еще один человек остался на свободе, сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, ранее правоохранители Италии и Германии провели масштабную операцию, в рамках которой раскрыли мафиозный клан и задержали 169 человек, среди которых - несколько мэров провинций и другие чиновники.