Председатель Госкино заявил, что НАПК запустило процедуру его увольнения

КИЕВ. 25 января. УНН. Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко предоставил НАПК свои объяснения по выплате премий начальнику отдела Госкино. Об этом он написал в сети Facebook, передает УНН.

"Сегодня посетил Национальное агентство по предупреждению коррупции, куда меня пригласили дать объяснения по выплате премий начальнику отдела Госкино Марии Ильенко. Напомню, Мария Ильенко работает в Госкино с 1997 года, а в должности начальника отдела - с октября 2011 года... Все премии полученные Марией Ильенко, а это всего 26 755 грн. в 2016 году и 39286 грн. в 2017 году (вместе с начисленными налогами) выплачивались ей наравне с другими работниками Госкино", - написал Ф.Илленко.

Он добавил, что изучив протоколы об административных правонарушениях, составленные НАПК, то не обнаружил в них каких-либо доказательств "нарушения мною действующего законодательства относительно государственной службы и предотвращения коррупции, ведь все аргументы НАПК сводятся к тому, что будто бы я нахожусь с Марией Ильенко в семейных отношениях".

"Закон Украины "О предотвращении коррупции" не относит двоюродных братьев и сестер к категории близких лиц и членов семьи и, соответственно, не устанавливает каких-либо ограничений по их работе на государственной службе... Я не держался и не держусь за должность, но составив сегодня именно два протокола об административном правонарушении вместо одного (хотя по факту может идти об одном возможном нарушении) НАПК фактически запустило процедуру незаконного увольнения меня из Государственного агентства Украины по вопросам кино", - резюмировал Ф.Илленко.

Напомним, для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в НАПК был приглашен Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.