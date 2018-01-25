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"Нафтогаз" полностью рассчитался с ЕБРР по кредиту на закупку газа

"Нафтогаз" полностью рассчитался с ЕБРР по кредиту на закупку газа

КИЕВ. 25 января. УНН. “Нафтогаз” и ЕБРР завершили сотрудничество в рамках кредитного соглашения 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”, передает УНН.

“Нафтогаз” 22 января 2018 года осуществил окончательное погашение задолженности в сумме 300 млн долларов по кредитному соглашению с ЕБРР. Таким образом, компания, полностью выполнила свои обязательства в рамках соглашения, заключенного в октябре 2015 года“, - сообщили в ”Нафтогазе“.

Компания использовала кредит от ЕБРР на приобретение природного газа, необходимого для обеспечения потребностей украинских потребителей в течение отопительных сезонов 2015-2018 годов. За эти средства “Нафтогаз” приобрел 5,3 млрд куб. м газа по процедурам закупок ЕБРР.

Отмечается, что одним из условий предоставления кредита ЕБРР была реализация правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления в “Нафтогазе”.

“Промедление с выполнением этого плана было одной из причин решения независимых членов первого состава наблюдательного совета ”Нафтогаза“ уйти в отставку. В частности, с 1 апреля 2017 года не были введены в действие редакция устава „Нафтогаза“ и положение о наблюдательном совете и правлении, согласованные во время открытия кредитной линии ЕБРР в 2015 году”, - уточнили в компании.

Добавим, осенью 2017 года Кабинет министров не обратился к ЕБРР о продлении действия текущего соглашения. В декабре 2017 года правительство назначило новый состав наблюдательного совета “Нафтогаза”, но согласованные документы, предоставляющие наблюдательному совету соответствующие полномочия согласно стандартам ОЭСР, до сих пор не введены в действие.

Напомним, в декабре 2017 “Нафтогаз” закупил 1,8 млрд куб. м газа в кредитные деньги ЕБРР.

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, кредит, ЕБРР, закупка
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