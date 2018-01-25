Экологи просят власть упорядочить утилизацию ядохимикатов

КИЕВ. 25 января. УНН. Как показывает практика, утилизацией опасных отходов в Украине занимаются даже те, кто не имеет на это специальной лицензии. Об этом в комментарии УНН сообщил глава координационного совета ГО “Зеленый Фронт” Олег Перегон.

Особо заманчивыми для таких предпринимателей являются государственные тендеры, где критически низкий контроль за процессом обезвреживания ядохимикатов, сказал эксперт.

“К сожалению, встречаются случаи, когда компании-победители тендеров на утилизацию опасных отходов выбрасывали их просто в море, колодец и так далее. Этот сегмент бизнеса достаточно не прозрачный”, — отметил О.Перегон.

Остановить “карусели” опасных отходов по стране можно только путем комплексной проверки рынка, уверен эксперт.

“Большое количество компаний в Украине имеют мощности для утилизации опасных отходов только на бумаге. Подтверждением этого служит ряд уголовных производств по таким фактам”, — сказал он.

После проверки необходимо уточнить условия проведения торгов в самой системе Prozorro, ограничив участие в них компаний, не имеющих лицензий на обезвреживание ядохимикатов, добавил О.Перегон. И все эти процессы, по его убеждению, должны проходить под надзором общественности.

Напомним, токсичные вещества из днепропетровского ядомогильника оказались под Киевом. Причиной тому стал тендер на утилизацию ядохимикатов, который выиграла компания без соответствующей лицензии.