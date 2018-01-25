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Украина должна за три года выплатить свыше 16 млрд долларов внешних долгов

Украина должна за три года выплатить свыше 16 млрд долларов внешних долгов

КИЕВ. 25 января. УНН. В течение 2018-2020 года Украина должна выплатить по внешним долгам более 16 млрд долларов, об этом сообщили в Нацбанке, передает УНН.

“В 2018-2020 годах Правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долл. США. Поэтому, по мнению НБУ, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важным является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы”, - отмечается в сообщении.

Как добавили в Нацбанке, дальнейшее сотрудничество с МВФ позволит сохранить доступ к официальному финансированию и от других организаций, а также к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте.

“Основным риском для реализации указанного прогнозного сценария НБУ считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ. В случае досрочного прекращения программы с МВФ это может грозить ухудшением условий доступа на международные финансовые рынки, что может привести к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий, а также к росту вероятности проблем с обслуживанием внешних государственных обязательств в ближайшие годы”, - уточняется в сообщение регулятора.

Напомним, в текущем году НБУ ожидает поступления около 2 млрд долл. от МВФ, а также получения Правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка.

Источник: УНН
Теги: НБУ, МВФ, внешний долг, выплаты
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