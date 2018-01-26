Во Всемирном банке поддержали создание Антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианки

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом, во время которой собеседники обсудили закон о приватизации, создание Антикоррупционного суда и украинские реформы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Отмечается, что президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой Закона Украины о приватизации.

Собеседники поддержали необходимость создания независимого антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Особое внимание было уделено реализации инициативы Президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик, говорится в сообщении.

Президент Всемирного банка указал на готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

Как сообщал УНН, Европейская комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) не принимала официального заключения по законопроекту об Антикоррупционном суде, но эксперты комиссии надеются на то, что к нему будут внесены правки в соответствии с теми рекомендациями, которые уже были сделаны Венецианской комиссией.