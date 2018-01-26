Вторые сутки таможенники на Закарпатье ведут учет масштабной партии контрабандных сигарет

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 января. УНН. Вторые сутки на таможенном посту “Ужгород” продолжается фиксация и учет масштабной партии контрабандных сигарет, которые были спрятаны в досках для паллетов, направлявшихся из России в Чехию. Об этом с места события сообщает корреспондент УНН.

Сигареты белорусского производства без акцизных марок скрытые в досках для паллетов. Сейчас их точное количество устанавливают сотрудники Закарпатской таможни ГФС. Вероятный объем контрабанды, которая, по словам таможенников, является одной из самых масштабных в последнее время, может превысить 150 000 пачек сигарет.

Выявить скрытый табак таможенники смогли лишь опираясь на оценку рисков и собственный опыт, ведь сканеров на украинско-словацкой границе нет.

“Во-первых, и водитель, и авто пересекали пункт пропуска ”Ужгород“ впервые. Учитывая, что авто было на польской регистрации, направлялось из России в Чехию, а руководил грузовиком белорус, то выбранный маршрут вызвал у нас подозрение. Оценка рисков стала основанием для решения о углубленном осмотре грузовика. С помощью дополнительных средств мы обнаружили, что в паллетной доске скрыты сигареты”, - рассказал УНН один из сотрудников Закарпатской таможни ГФС.

Путь грузовика с контрабандой до въезда в Украину неизвестен. На каком этапе маршрута в фуру попали контрабандные сигареты тоже пока не установлено.

После извлечения из досок пачки сигарет отсортируют и посчитают. Впоследствии выяснится ориентировочная стоимость контрабандной продукции.

Как показывает предыдущий опыт выявления аналогичного вида контрабанды (сентябрь 2017 года), процесс учета и фиксации может продолжаться несколько суток при том, что таможенники работают практически без перерывов.

Как сообщал УНН, фуру с контрабандными сигаретами вместо пиломатериалов остановили на Закарпатье.