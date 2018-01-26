Украина в ближайшее время войдет в 50-ку рейтинга Doing Business - Порошенко

КИЕВ. 25 января. УНН. Украина в ближайшее время войдет в первую 50-ку рейтинга Doing Business. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в Украинском доме в Давосе, передает УНН.

"Мы имеем свое место в рейтинге Doing Business. И я уверен, что за короткое время мы будем в первой пятидесятке. И это абсолютно реально, потому что наша команда работает тяжело. И мы делаем много", - подчеркнул Президент.

Напомним, в октябре 2017 года Украина поднялась на четыре ступеньки и заняла 76-е место среди 190 стран в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Doing Business.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в сентябре заявил, что правительство подало в ВР законопроекты, которые позволят попасть в ТОП-40 Doing Business.