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Детективы НАБУ пришли с обысками в офис угольного бизнесмена Кропачева

Детективы НАБУ пришли с обысками в офис угольного бизнесмена Кропачева

КИЕВ. 25 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в столичный офис угольного бизнесмена Виталия Кропачева. Об этом УНН сообщил информированный источник.

"Пришли с обысками. Причины пока неизвестны", - сообщил источник.

По словам собеседника УНН, Виталий Кропачев и его структуры монополизировали поставки угля в "Центрэнерго".

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в квартире заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой, которая ранее фигурировала в расследовании НАБУ.

Источник: УНН
Теги: обыск, бизнес, НАБУ
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