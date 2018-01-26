Новости: Экономика
Четверг, 25 января 2018, 20:03 • Наталья Кузина
Детективы НАБУ пришли с обысками в офис угольного бизнесмена Кропачева
КИЕВ. 25 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в столичный офис угольного бизнесмена Виталия Кропачева. Об этом УНН сообщил информированный источник.
"Пришли с обысками. Причины пока неизвестны", - сообщил источник.
По словам собеседника УНН, Виталий Кропачев и его структуры монополизировали поставки угля в "Центрэнерго".
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в квартире заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой, которая ранее фигурировала в расследовании НАБУ.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час