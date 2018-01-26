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Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 26 января 2018
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Четверг, 25 января 2018, 20:21
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Саша Картер
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В Кременчуге упал вертолет, есть жертвы
Источник:
УНН
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