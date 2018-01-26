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В Кременчуге упал вертолет, есть жертвы

В Кременчуге упал вертолет, есть жертвы

КРЕМЕНЧУГ-КИЕВ. 25 января. УНН. Вертолет упал в Кременчуге. По предварительной информации, пассажиры, находившиеся на борту, - погибли, передает корреспондент УНН.

По предварительной информации правоохранителей, вертолет мог задеть телебашню или линию электропередач.

В ГСЧС сообщили, что получили информацию об аварии около 19.00.

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Очевидцы утверждают, что слышали взрыв, а также добавляют, что сейчас возле места аварии - "все в огне".

Место аварии окружили правоохранители.

Источник: УНН
Теги: Полтавская область, жертвы, вертолет
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