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СБУ инициировала в Харькове смерть чиновника для задержания заказчицы убийства

СБУ инициировала в Харькове смерть чиновника для задержания заказчицы убийства

КИЕВ. 25 января. УНН. В Харькове сотрудники СБУ инсценировали смерть местного чиновника для того, чтобы поймать заказчица убийства с поличным. Об этом сообщили УНН в управлении СБУ в Харьковской области.

Накануне оперативники спецслужбы получили информацию, что местная жительница подыскивает в криминальной среде исполнителя для совершения убийства своего экс-зятя. За совершение преступления женщина предлагала денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Заказчица поставила задачу выдать убийство за естественную смерть, например от остановки сердца. Мотивами тещи были месть и намерения вместе с дочкой завладеть наследством ненавистного зятя.

Сотрудники СБУ подробно сымитировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. В смерть чиновника поверили даже коллеги из мэрии Харькова. Более того, в сети даже появилось видео, где он, что умирает. Тещу правоохранители задержали при окончательном расчете с псевдокиллером.

"В результате спецоперации удалось не только предупредить убийство, но и разоблачить злоумышленницу. Оперативники спецслужбы тщательно во всех мелочах сымитировали совершение преступления. Организатор преступления была задержана с поличным при окончательном расчете за выполнение заказа", - рассказал пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Относительно заказчицы открыто уголовное производство, за "заказ" зятя ей грозит до 15 лет с конфискацией имущества. Мужчина же, убийство которого и заказывала бывшая теща жив и здоров.

Как сообщал УНН, харьковчанина будут судить за заказ убийства своей собаки.

Источник: УНН
Теги: СБУ, убийство, чиновник
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