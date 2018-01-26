Еврокомиссия подаст в суд на Польшу из-за закона об авторском праве

КИЕВ. 25 января. УНН. Европейская комиссия решила сегодня подать иск против Польши в Суд ЕС из-за того, что в стране не был внедрен закон ЕС об авторских правах. О этом говорится в сообщении, обнародованном в четверг на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

"Европейская комиссия сегодня решила подать в суд ЕС иск в отношении Польши за то, что не было сообщено о полном транспонировании (переносе) законов ЕС о коллективном управлении авторскими и смежными правами, а также мульти-территориального лицензирования прав на музыкальные произведения в целях использования онлайн (Директива 2014/26 / EU) в национальное законодательство", - говорится в сообщении.

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Еврокомиссия также просит суд ЕС наложить финансовый штраф, а именно взимать из Польши 87612 евро ежедневно до внедрения законодательства, говорится в сообщении.

Отмечается, что государства-члены ЕС должны были транспонировать директиву в национальное законодательство до 10 апреля 2016.