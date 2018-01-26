Порошенко - ЕБРР: мы ждем вас, инвесторов

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил роль ЕБРР, Всемирного банка, МВФ, международных финансовых институтов и других в поддержке реформ. Об этом он сказал во время выступления на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в "Украинском доме" в Давосе, где проходит 48-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума, передает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента.

"Сегодня была дискуссия - стакан наполовину полон или пуст. Я имею новую версию и, надеюсь, Президент (Сума Чакрабарти - ред.) поддержит меня - стакан уже не наполовину (полный - ред.), а мы имеем уже больше. И это важное сообщение - пожалуйста, больше не тратьте время и не ждите июня-июля-августа или осени. Это правильное время и место сегодня быть в Украинском доме в Давосе. Мы ждем вас, инвесторов", - отметил Глава государства.

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Он отметил, что было сделано много для улучшения инвестиционного климата.

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"Украина сейчас другая. Вы можете приехать и мы покажем вам это", - подчеркнул Президент, поблагодарив Президента Всемирного банка за поддержку реформ в Украине.