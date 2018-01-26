Задержанный на Донбассе боевик рассказал о службе в рядах "ДНР"

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 января. УНН. Полицейские в Донецкой области обнаружили участника незаконных вооруженных формирований во время патрулирования города. 62-летний житель Мирнограда прошел военную подготовку и нес службу в рядах боевиков, в том числе на линии фронта. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Задержанный рассказал о своем "боевом пути" и признался, что это была самая большая ошибка в его жизни, за которую ему теперь очень стыдно", - отмечают в пресс-службе Покровского отдела полиции.

Так, в июне 2014 года мужчина уехал в Донецк и добровольно вступил в ряды боевиков. Его записали в подразделение саперов, однако, поскольку специальных навыков у него не было, перевели рабочим на кухню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области с начала года 11 боевикам сообщили о подозрении

Впоследствии военный батальон, где "служил" задержанный, занял позиции в Славянске. Там кроме обязанностей повара, вооруженный мужчина заступал в караул.

"Наш "батальон" состоял из 15 мужчин. Командира мы называли "Беня". Таким составом мы объехали многие города - Краматорск, Енакиево, Новоазовск, Снежное, Торез и Донецк. Для обучения нас отправляли под Новоазовск. Там инструкторы обучали нас военному делу и стрельбе из различного вида оружия", - цитируют в пресс-службе Покровской полиции слова экс-боевика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный боевик заблокировал автомобилем движение транспортных средств представителей ОБСЕ

В пресс-службе отметили, что больше всего наемнику запомнился бой в с. Мариновка. Главари бандформирования поставили ​​задачу занять позиции украинских военных.

"Бой был ожесточенный и после него из наших 250 человек в строю осталось лишь 46. Остальные погибли или получили тяжелые ранения", - рассказал бывший боевик правоохранителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе боевики сформировали "казачее" движение, неподконтрольное русскому командованию

За свою "службу" мужчина получили одноразовое вознаграждение в размере 5 тыс. грн. Поняв, что "бешеные" деньги никто выплачивать не собирается, он сменил профессию наемника на автослесаря ​​в Донецке. Потом решил вернуться в Мирноград, где и был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.