Регистрация | Вход |
USD: 28,75 -0,1202  EUR: 35,66 0,0097 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 26 января 2018 07:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В квартире экс-министра Клименко нашли изделия Faberge

В квартире экс-министра Клименко нашли изделия Faberge

КИЕВ. 25 января. УНН. Во время обысков в “квартире Клименко” представители Агентства по розыску и менеджменту активов обнаружили изделия Faberge. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Сейчас правоохранители уточняют происхождения этих объектов, их художественную ценность и коммерческую стоимость.

“Учитывая общественный интерес к событиям, которые имели место во время передачи в управление квартиры в одном из жилых комплексов города Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б, кв. 32, Национальное агентство информирует, что во время приема-передачи в управление квартиры работниками Национального агентства, Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции, было обнаружено многочисленные объекты движимого имущества”, — отмечается в сообщении.

По предварительной идентификации изделия определены как произведения художественного и ювелирного искусства.

Как сообщал УНН, 23 января сотрудники Нацагентства по розыску активов вместе с полицией и корд из-за сопротивления и препятствия несколько часов прорывались к “квартиры Клименко”.

Источник: УНН
Теги: обыск
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.