В квартире экс-министра Клименко нашли изделия Faberge

КИЕВ. 25 января. УНН. Во время обысков в “квартире Клименко” представители Агентства по розыску и менеджменту активов обнаружили изделия Faberge. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Сейчас правоохранители уточняют происхождения этих объектов, их художественную ценность и коммерческую стоимость.

“Учитывая общественный интерес к событиям, которые имели место во время передачи в управление квартиры в одном из жилых комплексов города Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б, кв. 32, Национальное агентство информирует, что во время приема-передачи в управление квартиры работниками Национального агентства, Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции, было обнаружено многочисленные объекты движимого имущества”, — отмечается в сообщении.

По предварительной идентификации изделия определены как произведения художественного и ювелирного искусства.

Как сообщал УНН, 23 января сотрудники Нацагентства по розыску активов вместе с полицией и корд из-за сопротивления и препятствия несколько часов прорывались к “квартиры Клименко”.