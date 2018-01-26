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Соперник Усика получил награду за особые достижения перед Латвией

Соперник Усика получил награду за особые достижения перед Латвией

КИЕВ. 26 января. УНН. Будущий оппонент украинского чемпиона мира Александра Усика латвиец Майрис Бриедис удостоился престижной награды за достижения перед Латвией - Ордена трех звезд III степени, информирует УНН со ссылкой на Twitter Всемирной боксерской Суперсерии.

Бриедис был награжден из рук президента Латвии Райомондса Вейониса.

“Для меня большая честь вручить вам эту награду. Вы отличный пример для молодежи. Благодаря вам Латвия все больше становится известной во всем мире”, — подчеркнул Вейонис.

Справка: Орден трех звезд III степени — это высшая государственная награда Латвийской Республики, первый гражданский орден страны. Впервые основан 24 марта 1924 в память о создании Латвийского государства.

Как сообщал УНН, бой Усик — Бриедис в рамках полуфинала Всемирной серии бокса пройдет 27-го января в Риге .

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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