США заявили о переговорах с Турцией о зонах безопасности в Сирии
КИЕВ. 26 января. УНН. Пентагон заявил, что ведет переговоры с Турцией о возможности создания зоны безопасности на северо-западе Сирии. В Турции, в свою очередь, требуют от США прекратить поддержку курдов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Мы продолжаем разговаривать с турками о возможности создания зоны безопасности, как вы ее называете”, — заявил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
Издание отмечает, что такое заявление военный сделал, несмотря на то, что ранее глава МИД Турции сказал, что было бы неправильно обсуждать такую зону до тех пор, пока “не будут решены вопросы доверия между двумя странами”. Впоследствии появилась информация о настойчивых призывах Турции к США о прекращении поддержки курдов.
Как сообщал УНН, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науерт призвала Турцию к деэскалации на северо-западе Сирии в районе Африн.