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США заявили о переговорах с Турцией о зонах безопасности в Сирии

США заявили о переговорах с Турцией о зонах безопасности в Сирии

КИЕВ. 26 января. УНН. Пентагон заявил, что ведет переговоры с Турцией о возможности создания зоны безопасности на северо-западе Сирии. В Турции, в свою очередь, требуют от США прекратить поддержку курдов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы продолжаем разговаривать с турками о возможности создания зоны безопасности, как вы ее называете”, — заявил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Издание отмечает, что такое заявление военный сделал, несмотря на то, что ранее глава МИД Турции сказал, что было бы неправильно обсуждать такую ​​зону до тех пор, пока “не будут решены вопросы доверия между двумя странами”. Впоследствии появилась информация о настойчивых призывах Турции к США о прекращении поддержки курдов.

Как сообщал УНН, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науерт призвала Турцию к деэскалации на северо-западе Сирии в районе Африн.

Источник: УНН
Теги: США, Турция
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