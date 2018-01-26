Украинские саночники примут участие в ЧЕ и Кубке мира перед Олимпиадой-2018

КИЕВ. 26 января. УНН. В городе Сигулда (Латвия) состоится чемпионат Европы и финальный этап Кубка мира для представителей санного спорта на котором поборются украинские спортсмены, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

На престижном старте выступать 5 украинских спортсменов. В одноместных санях будут выступать Елена Стецкив, Антон Дукач и Андрей Мандзий. Роман Захаркив и Александр Оболончик представлят Украину в соревнованиях на двухместных санях.

Стоит отметить, что данные спортсмены уже через две недели будут представлять Украину и на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

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Как сообщал УНН, украинский биатлонная сборная определилась с заявкой на Олимпийские игры.