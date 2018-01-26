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Определились три участника полуфинальной стадии Кубка Украины по баскетболу

КИЕВ. 26 января. УНН. По итогам трех матчей в ответ стал известен полный список участников 1/2 финала Кубка Украины по баскетболу, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

В центральном противостоянии соревновательного дня действующий обладатель трофея “Днепр” проиграл чемпиону страны “Строителю” 83:94, но в первой игре днепряне разгромили соперника 89:62. Таким образом, путевку в следующий этап получил БК “Днепр”.

В Одессе местный БК “БИПА” несмотря на поражение в овертайме 78:79 от “Черкасских обезьян”, но преимущество в первом противостоянии в 4 очка позволила “БиПи” пройти дальше.

Заключительную путевку в полуфинал получил харьковский “Политехник”, дважды одолев “Ровно” — 84:49 и 83:67.

Напомним, что первым участником полуфинала стал БК “Химик”, переигравший свою вторую команду.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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