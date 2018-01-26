Определились три участника полуфинальной стадии Кубка Украины по баскетболу
КИЕВ. 26 января. УНН. По итогам трех матчей в ответ стал известен полный список участников 1/2 финала Кубка Украины по баскетболу, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В центральном противостоянии соревновательного дня действующий обладатель трофея “Днепр” проиграл чемпиону страны “Строителю” 83:94, но в первой игре днепряне разгромили соперника 89:62. Таким образом, путевку в следующий этап получил БК “Днепр”.
В Одессе местный БК “БИПА” несмотря на поражение в овертайме 78:79 от “Черкасских обезьян”, но преимущество в первом противостоянии в 4 очка позволила “БиПи” пройти дальше.
Заключительную путевку в полуфинал получил харьковский “Политехник”, дважды одолев “Ровно” — 84:49 и 83:67.
Напомним, что первым участником полуфинала стал БК “Химик”, переигравший свою вторую команду.