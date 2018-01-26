Трамп готов признать гражданами США 1800000 мигрантов

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент США Дональд Трамп готов подписать стратегию, согласно которой 1,8 млн “мечтателей” — мигрантов, которые нелегально прибыли в США несовершеннолетними — смогут получить американское гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По его словам, это решение — “своего рода предел для президента”. Ожидается, что план будет обсуждаться в Сенате в начале февраля.

В обмен на принятие плана Белый дом намерен потребовать от Конгресса учредить “целевой фонд” на 25 млрд долларов для строительства стены на южной границе с Мексикой. Также должна быть усилена безопасность на всех границах Штатов, ограниченная финансовая помощь для семей иммигрантов и отменена визовая лотерея для приезжающих из определенных стран.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что на строительство стены на границе с Мексикой американскому Конгрессу необходимо выделить финансирование в размере 25 млрд долларов.