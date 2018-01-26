Госдеп США считает, что на разминирование Донбасса уйдут десятилетия

КИЕВ. 26 января. УНН. Представитель Государственного департамента США рассказал, сколько обычно длится разминирования после военных конфликтов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

"Пока это только мои предположения - ведь четких расчетов до сих пор нет. Но традиционно такие процессы продолжаются года, если не десятилетия", - ответил Браун на вопрос журналиста о том, сколько времени может занять разминирования Донбасса.

"Мы до сих пор занимаемся разминированием территории в Ираке - следствие прошлых конфликтов", - сказал Браун.

Как сообщал УНН, согласно плану мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год, были обследованы почти 26 тысяч гектаров земли.