За прошедшие сутки в зоне АТО двое военных получили ранения

КИЕВ. 26 января. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Также во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки вооруженные формирования продолжали нарушать Минские договоренности. Позиции Вооруженных Сил Украины в очередной раз подверглись обстрелам со стороны боевиков.

“На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Новотроицкого. На Приазовье враг вел огонь из 82-мм минометов у Павлополя, а из гранатометов различных видов обстрелял защитников Водяного”, — указано в сообщении.

“Во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и оказана необходимая медицинская помощь”, — сообщили в штабе.