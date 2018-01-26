Как путешествовать за границу с домашними животными: назвали требования

КИЕВ. 26 января. УНН. Ветеринарный паспорт, чип и прививки - основные требования для перевозки домашнего любимца за границу. Об этом сообщил директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Борис Кобаль, передает УНН со ссылкой на сообщение службы.

“Для того, чтобы вывезти животное в другое государство, в частности, в страны ЕС, владелец должен выполнить требования этой страны. Законодательством Украины определен порядок перевозки животных как внутри государства, так и за ее пределы. Он предусматривает получение ветеринарного паспорта для животного, его чипирование и прививки от бешенства”, - отметил он.

Как уточнил Кобаль, если животное идентифицировано с помощью четкой татуировки и имеются документы, подтверждающие, что татуировка была сделана до 3 июля 2011 года, тогда идентификация считается соответствующей нормам ЕС, поэтому чипирование может делаться на усмотрение владельца животного.

Чипировать животное и получать для него паспорт международного образца можно в частных и в государственных учреждениях ветеринарной медицины.

Для получения международного ветеринарного сертификата владелец должен обеспечить животному прививку против бешенства не позднее, чем за 30 дней до получения документа. Также к ветеринарному сертификату нужно добавлять справку о результатах экспертизы диагностического учреждения на напряжение антител к бешенству. Это исследование на наличие антител к возбудителю бешенства делается не раньше, чем через 30 дней после даты вакцинации и не позднее чем через три месяца после проведения прививки. Это исследование должно проводиться лабораторией, уполномоченной Европейской Комиссией.

В Украине единственным таким учреждением является Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, который находится в г. Киев. В то же время Кобаль добавил, что хозяевам животных не обязательно ехать в столицу — врач может передать пробу на анализ и затем, согласно результатам, выдать справку.

Получив результаты данной экспертизы, владелец должен обратиться по месту регистрации животного в государственное учреждение ветеринарной медицины и получить ветеринарное свидетельство — форма № 1. Все эти отметки могут заноситься в международный паспорт животного. И на основании этих документов и экспертного заключения государственными инспекторами ветеринарной службы на границе и транспорте выдается международный ветеринарный сертификат. Данные специалисты работают в аэропортах и ​​на железной дороге, на всех пунктах пропуска на границе.

“При наличии всех вышеназванных справок процедура по получению ветеринарного документа занимает до 5 минут. Это административная услуга и ее стоимость составляет до 20 гривен. Проведение лабораторных исследований стоит 2223 гривны”, - отметил Кобаль.

Отдельные страны ЕС требуют проведения дополнительных противоэпизоотических мероприятий — информацию о них можно найти на сайтах аэропортов и Госпродпотребслужбы.

Перевозка домашних животных в пределах Украины осуществляется проще. На основании ветеринарного паспорта животного ветеринарный врач выдает ветеринарное свидетельство — форма № 1, которое дает право на перевозку животных в пределах страны.

“Этот документ является обязательным для перевозки животных воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом. В данном документе отмечается, что это за животное, куда перевозится, кто его перевозит, каким транспортом, указываются все профилактические обработки и диагностические исследования. Это гарантирует, что животное, которое перевозится, является здоровым и не несет вреда для окружающих”, - подчеркнул Кобаль.

Напомним, в Киеве создадут центр защиты животных.